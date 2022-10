Artistul Stefan Popa Popa'S, in vizorul... progresistilor

Un artist este mereu un nonconventional. Un artist nu este si nici nu trebuie sa fie asemenea unui cetatean "cuminte", care nu se revolta, nu se opune, care tace. Stefan Popa Popa'S este vocal. Are argumente. Casa superba in care locuieste alaturi de familia sa este oaza sa de creativitate. Acolo este atelierul, Academia Popa'S, toate activitatile sale de artist vizual, toata viata sa spirituala se regaseste acolo. Ce face el, in anumite momente? Se revolta, cu argumentul legilor in vigoare, ... citeste toata stirea