Artizanii escrocheriei Rosia Montana

Crenguta Leaua, eminenta jurista care a contribuit decisiv la castigarea procesului Rosia Montana, ca de altfel si la castigarea altor procese de rasunet ale Romaniei, ne obliga sa ne asezam cu picioarele in apa rece. Sa nu devenim victime ale entuziasmului, ci sa fim constienti ca Gold Corporation inca mai poate utiliza - e drept, cu sanse minime - cai de atac asupra verdictului arbitrajului international de la Washington. Un motiv in plus pentru ca autoritatile sa se pregateasca. ... citește toată știrea