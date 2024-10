Arunca deseuri aiurea si le dau foc. Politia locala, panda si amenda

Politistii locali timisoreni din cadrul Serviciului Protectia Mediului au continuat, in ultima perioada, verificarile privind respectarea legislatiei referitoare la abandonarea de deseuri pe domeniul public. Astfel, in ultimele doua saptamani au fost aplicate un numar de 38 de sanctiuni in valoare totala de 122.500 de lei, conform OUG 92/2021 si conform HCH 393/2023, atat pentru abandonarea de resturi, cat si pentru incendierea acestora pe domeniul public. Spre exemplu, un barbat care a ... citește toată știrea