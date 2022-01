Asaltul AUR de la Primaria Timisoara. A fost dechis dosar penal pentru violarea sediului profesional VIDEO

Politia Timis s-a autosesizat in urma scandalului provocat de AUR, la Primaria Timisoara. Vineri, co-presedintele AUR, George Simion, si un grup de sustinatori a intrat cu forta in Primaria Timisoara, cerand sa se intalneasca du Dominic Fritz. "Cu privire la incidentul care a avut loc in incinta Primariei Municipiului Timisoara, va comunicam ca politistii timisoreni s-au sesizat din oficiu si au intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de violarea sediului profesional, in ... citeste toata stirea