Asfalt proaspat pe 3 drumuri nationale care strabat Timisul. Foto

TIMIS. Echipele Directiei Regionale Drumuri si Poduri au inceput lucrari pe un drum national din judet si urmeaza sa faca interventii pe alte doua.Astfel, in aceste zile se asterne asfalt proaspat pe DN 59 B, care leaga Carpinisul de Deta, in localitatea Ionel. Odata ce va fi incheiata operatiunea, se vor realiza si marcajele rutiere.De asemenea, in zilele urmatoare vor incepe lucrarile de reparatii pe DN 59 Sag - Moravita, dar si pe DN 59A, in Vama Jimbolia.