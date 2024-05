Asfalt reciclat la rece intre Bucovat si Mosnita Veche

Un tronson al drumului judetean DJ592D se afla, in aceasta perioada, in reparatii. Drumul dintre Bucovat si Mosnita Veche se reface rapid si ecologic prin metoda reciclarii asfaltului la rece."Aproape 9.000 de autovehicule circula zilnic pe acest tronson al DJ 595D, motiv pentru care l-am inclus in planul de reparatii din aceasta perioada, cu fonduri din bugetul judetean. Reciclarea la rece a stratului bituminos este si o ... citește toată știrea