Asigura-ti un loc la linia de start, inscrie-te la "UVT Liberty Marathon"

Au mai ramas cateva zile in care te poti inscrie la ,,UVT Liberty Marathon", cea mai asteptata competitie de alergare si cea care a pus Timisoara pe harta maratoanelor de sosea.In acest an, concursul are un nou traseu accesibil si persoanelor cu dizabilitati.La editia a VII-a, organizatorii propun doua zile de eveniment in care sa participati alaturi de familie si prieteni la cat mai multe dintre activitatile sportive, educative si de divertisment.Sambata, 28 septembrie, in prima zi, se vor ... citește toată știrea