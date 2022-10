Asigurarea caldurii in scoli - testul de anduranta al Primariei Timisoara

"Timisorenii asteapta servicii de calitate in asigurarea caldurii in spatiile de locuire, scolile, gradinitele si alte institutii publice, in aceasta iarna. La data de 4 octombrie 2022 a fost initiat sezonul de incalzire 2022-2023 de catre Colterm, dar se pare ca segmentele de retea cu probleme sunt destul de multe, ceea ce indica faptul ca incepe un nou sezon rece cu probleme deosebite. Poate ca nu este prea tarziu sa spunem ca asigurarea caldurii si a apei calde prin reteaua Colterm ... citeste toata stirea