Asociatia "Acasa in Banat", actiune pentru salvarea Morii de la Valeapai, construita in 1864 pe raul Poganis

Echipa Asociatiei "Acasa in Banat" si-a unit fortele pentru a salva Moara de la Valeapai, judetul Caras-Severin, construita in 1864 pe raul Poganis. In anul 1906 a fost refacuta si a functionat pana la inceputul anilor 2000. De atunci a fost abandonata si a inceput sa se degradeze in mod accelerat."Impreuna cu prietenii de la 123 Form Builder ne-am propus sa actionam pentru a salva Moara de la Valeapai de la distrugere. Mai mult, in urma cu cateva saptamani, hotii de fier au intrat in moara ... citeste toata stirea