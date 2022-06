Asociatia Biserici Inlemnite restaureaza monumentul istoric din Povergina, distrus de un incendiu

Asociatia Biserici Inlemnite se implica si in prima etapa de restaurare a Bisericii de lemn din Povergina, care a fost distrusa in urma unui incendiu.Astfel, in cadrul scolii de conservare a patrimoniului cultural din lemn, in perioada 6 iunie - 10 iulie 2022 se va desfasura atelierul mestesugurilor traditionale care stau la baza bisericii de lemn arse din Povergina, care va avea drept obiective continuarea si dezvoltarea scolii multidisciplinare de restaurare desfasurate in jurul bisericii de ... citeste toata stirea