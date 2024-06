Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis a participat la o noua editie a concursului de barcute din materiale reciclabile "Make It, Race It, Recycle It". FOTO

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis (ADID Timis) a fost entuziasmata sa participe din nou la editia anuala a concursului de barcute din materiale reciclabile, "Make It, Race It, Recycle It". Evenimentul, devenit deja traditie, reuneste comunitati, organizatii si tineri pasionati de protejarea mediului inconjurator si de promovarea reciclarii.Concursul, care a avut loc pe malul raului Bega, a atras un numar impresionant de participanti si spectatori. Barcutele construite din ... citește toată știrea