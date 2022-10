Asociatia de Turism Timis marcheaza, sambata, traseele de drumetie in Esara Fagetului

Asociatia pentru Promovarea Turismului in judetul Timis - in colaborare cu Serviciul de Voluntariat Montan si cu sprijinul Primariei Tomesti - va derula, sambata 15 octombrie, o actiune de vopsire a marcajelor in cadrul proiectului Marcarea traseelor de drumetie in Esara Fagetului, in zona Tomesti- Luncanii de Jos - DJ- Tau Ursului-Caprisoara-Transluncani, proiect initiat in 2021."In ultimele saptamani, asociatia SVM a derulat activitati de identificare si parcurgere a traseelor si a efectuat ... citeste toata stirea