Asociatia Elevilor din Timis lanseaza "Saptamana Eco in scoli si licee"

Membrii Asociatiei Elevilor din Timis (AETM) au conceput un proiect prin care isi doresc sa creasca gradul de constientizare al elevilor privind modul in care influenteaza, pozitiv/negativ, mediul inconjurator.Proiectul se va desfasura in perioada 4-8 aprilie, perioada in care AETIM a solicitat unitatilor de invatamant sa se alature initiativei pentru a se face pasi concreti spre a forma o generatie de tineri responsabili, care vor realiza rolul lor crucial in construirea unui viitor ... citeste toata stirea