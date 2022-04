Asociatia Elevilor din Timis promoveaza ecologia in scolile din judet

Asociatia Elevilor din Timis a inaintat reprezentatilor scolilor din judet o lista de activitati pe care profesorii impreuna cu elevii le pot desfasura in aer liber. In felul acesta, spera conducerea Asociatiei, ecologia va fi promovata in randul tinerilor, iar gradul de poluare va scadea.Romania se numara printre tarile din Uniunea Europeana cu cel mai mare grad de poluare al aerului in zonele urbane. Ani la rand oamenii politici, in campanii electorale si nu numai, cu scopuri mai mult sau ... citeste toata stirea