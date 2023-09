ESn data de 11.09.2023, membrii Asociatiei Elevilor din Timis s-au intrunit in cadrul adunarii generale, pentru a decide cine vor fi cei care vor ocupa posturile de conducere in mandatul 2023-2024.In ambianta acestei sedinte importante, s-au supus la vot dosarele candidatilor pentru ca, in final, sa se voteze componenta echipei de conducere.Odata cu ocuparea unei functii de conducere in cadrul ONG ului, atat presedintele, cat si intregul birou de conducere au la dispozitie un mandat de un ... citeste toata stirea