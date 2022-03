Asociatia Romana de Hemofilie lanseaza campania de constientizare, nondiscriminare si tratament egal

Asociatia Romana de Hemofilie anunta lansarea campaniei locale de informare, educare si constientizare a drepturilor omului, nondiscriminare si tratament egal dedicata persoanelor bolnave de hemofilie din judetul Timis.Campania face parte din cadrul proiectului Step by Step towards an Inclusive Society. Proiectul este derulat de Federatia UNOPA in parteneriat cu COPAC (Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania) cu sprijinul financiar Active Citizens Fund Romania, ... citeste toata stirea