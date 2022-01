Asociatia Timisoara 2023 are un site nou. Un nou aspect si o noua experienta de navigare

Incepand de astazi website-ul Asociatiei Timisoara Capitala Europeana a Culturii 2023 are o noua fateta care inglobeaza noi functionalitati, sectiuni in limba romana, limba engleza si maghiara. Oferind publicului informatii despre concept, programe-cadru si calendar, intr-un mod unitar, iar partenerilor solutii grafice si un suport profesional in comunicarea cu presa si cu publicul larg, migrarea noului website pe o adresa noua semnifica si adaptarea la noile formule premergatoare pregatirilor ... citeste toata stirea