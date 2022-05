Astazi incep inscrierile la examenul de Bacalaureat 2022. Acte necesare si calendarul

Inscrierile la examenul de Bacalaureat 2022 incep oficial astazi. Elevii care sustin examenul de Bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie, se pot inscrie in perioada 23-27 mai. Prima proba, cea orala, la Limba romana, va avea loc in 6 iunie, iar ultima proba a examenului de Bacalaureat 2022 va fi in 22 iunie, respectiv 23 iunie pentru elevii care sustin examenul la limba materna.Primele rezultate la Bacalaureat 2022, inaintea solutionarii contestatiilor, vor fi afisate in 27 iunie, iar ... citeste toata stirea