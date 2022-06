Astazi vor fi afisate primele rezultate ale Evaluarii Nationale

Primele rezultate ale Evaluarii Nationale sunt asteptate, joi, pana la ora 14.00, iar elevii nemultumiti vor putea depune contestatii. Rezultatele finale, dupa solutionarea contestatiilor, vor fi afisate in 30 iunie.Potrivit datelor Ministerului Educatiei 155.820 de absolventi ai clasei a VIII-a au fost inscrisi in vederea sustinerii Evaluarii Nationale.Examenul a inceput in 14 iunie, cu proba scrisa la Limba si literatura romana si a continuat, in 16 iunie, cu proba la Matematica, iar ... citeste toata stirea