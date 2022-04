Asteapta Europa! Voleibalistele de la CSM Lugoj incheie cel mai bun sezon din istorie

Dupa primele trei meciuri din play off ul primei ligi de volei, CSM Lugoj a invins cu 3-0 pe SCMU Craiova, cu 3-0 pe Rapid Bucuresti si cu 3-1 pe Dimano, aceasta fiind o victorie istorica, prima in ultimele trei decenii obtinuta in deplasare la Bucuresti.Astfel, Lugojul si-a asigurat locul V in campionat, loc care asigura participarea in Cupele Europene."Suntem in faza in care avem asigurat locul V in campionat. Este al patrulea an consecutiv cand aceeasi echipa tehnica califica CSM-ul in ... citeste toata stirea