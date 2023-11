Orasul Faget va intra in febra sarbatorilor de iarna din data de 1 Decembrie, cand se celebreaza si Ziua Nationala a Romaniei.Pe langa manifestarile dedicate Marii Uniri de la 1918, la care a participat si o numeroasa delegatie de intelectuali fageteni, seara, in centrul urbei va fi aprins si iluminatul festiv."In prima faza, dam drumul luminilor in zona centrala, dupa care, pana in ziua de 14 decembrie, cand in Parcul Central va fi organizat Festivalul de Colinde, tot orasul va imbraca haine ... citeste toata stirea