Asteapta vremea buna! Podul de Fier, programat pentru asfaltare

Primaria Municipiului Lugoj a anuntat ca urmeaza sa demareze lucrari de refacere a carosabilului de pe Podul de Fier, in primul trimestru al acestui an. Interventia promisa, ca fiind sigura, nu are o data exacta pentru inceperea lucrarilor, singura conditie fiind starea vremii.Pentru a putea fi efectuate lucrari in parametri de calitate, responsabilii din administratia locala, au stabilit ca executia sa se faca doar dupa ce temperaturile nu vor mai scadea sub 10 grade, mai multe zile la rand. ... citeste toata stirea