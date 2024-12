ASU Poli Timisoara a castigat editia a 16-a a Memorialului Dan Bagiu la minifotbal

Duminica, 15 decembrie, a avut loc a 16-a editie a Turneului Memorial "Dan Bagiu", la care au participat opt echipe, impartite in doua grupe de cate patru.Din grupa A au facut parte echipele CSS Lugoj, ASU Politehnica Timisoara, CSC Dumbravita si AS Recas, in timp ce in grupa B au fost repartizate echipele CSM Lugoj, CSC Ghiroda, CSS Caransebes si CSC Giarmata Vii.In urma jocurilor disputate in grupa, clasamentul grupei A a fost: ASU Politehnica Timisoara 7 puncte, CSS Lugoj 7 puncte ... citește toată știrea