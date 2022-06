Atac cibernetic puternic in Romania! Infractorii folosesc identitatea ANAF! Nu accesati link-ul!

Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) trage un semnal de alarma cu privire la faptul ca are loc un nou atac cibernetic in Romania. De aceasta data infractorii folosesc identitatea ANAF pentru a trimite coduri malitioase."In ultimele zile, Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) a observat o crestere notabila a utilizarii malware-ului LokiBot in atacuri propagate prin intermediul serviciului de e-mail.Infractori cibernetici folosesc identitatea vizuala a ANAF ... citeste toata stirea