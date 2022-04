Atacuri in serie la posete in trei restaurante din Timisoara. Hot capturat la aproape o luna de la ultima lovitura

TIMISOARA. Un barbat care a lasat fara bani, acte si un telefon mobil clientii unor restaurante din Timisoara a fost capturat de politisti la aproape 3 saptamani de la ultima lovitura.Individul in varsta de 53 de ani din Timisoara a savarsit furturile in decurs de o saptamana, intre 11 si 18 martie, in doua localuri din zona centrala a orasului, pe Proclamatia de la Timisoara si in Piata 700, si unul de pe strada Simion Barnutiu.Omul a furat portofele in care se aflau bani si acte, dar un ... citeste toata stirea