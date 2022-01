Atat de aproape! Lugojul face cu cinci puncte mai mult decat Blaj, dar pierde dramatic in setul cinci

Paradoxul unui meci de volei: sa ai mai multe puncte, dar sa pierzi jocul. Asa se rezuma intalnirea de sambata, dintre CSM Lugoj si vicecampioana nationala CSM Volei alba Blaj, liderul la zi al clasamentului.Un joc pierdut la mare lupta de CSM Lugoj, cu 2-3, dupa ce formatia timiseana a condus cu 2-1 la seturi si a pierdut actul patru in prelungiri, cu 28 - 30. Un punct in clasament, insa si supararea ca internationala echipa a Blajului, fara nici o romanca in teren in majoritatea timpului, ... citeste toata stirea