Atelier de facut branza, zupa de gaina, crumpi noi cu sos de marar si alte bunatati, la Secusigiu

Curtea Casei de la Maicuta (Secusigiu nr. 210) se va deschide, in premiera, pentru oaspeti, in 11 mai 2024, cu un Banat Brunch.Asociatia "De la Maicuta" in colaborare cu Asociatia My Banat ne invita in gospodaria de pe malurile Muresului, care devine locul de organizare a unui eveniment de cultura gastronomica locala ce isi doreste sa prezinte comunitatea prin prisma istoriei si a culturii sale si marcheaza prin aceasta actiune exact 100 de ani de la organizarea in localitate a Serbarii ... citește toată știrea