Atelier de film documentar pentru adolescentii din Timisoara. Au inceput inscrierile

Atelierul va dura cinci zile si se va desfasura in perioada 5 - 9 octombrie 2022, in Timisoara, la Sala StudioArt (Str. Episcop Augustin Pacha, nr. 8). Atelierul va fi coordonat de doi tutori, cineasti romani cu experienta in domeniul cinematografiei: Cristina Hanes (regizoare si producatoare de film documentar) si Dragos Hanciu (regizor de film, director de imagine).Cristina Hanes este regizoare si producatoare de film documentar din Oradea. A co-fondat NoCut Film Collective in 2016 impreuna ... citeste toata stirea