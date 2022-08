Ateliere de dezvoltare personala si creativitate prin pictura la Centrul de Tineret Lugoj

Lugojenii sunt invitati sa evadeze in lumea magica a culorilor. Centrul de Tineret din Lugoj va gazdui la fiecare sfarsit de saptamana o activitate relaxanta si inedita.Este vorba despre atelierele de dezvoltare personala si creativitate destinate atat copiilor, cat si parintilor. Acestea vor avea loc saptamanal, in fiecare zi de sambata, in intervalul orar 11 - 12.30, in spatiul situat pe strada Bucegi, numarul 21."Atelierele de pictura cu rol de relaxare sunt un mijloc de autocunoastere, de ... citeste toata stirea