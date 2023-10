Micii lugojeni sunt invitati la un nou eveniment cultural-educativ dedicat lor. Este vorba despre "Invata-ma sa iubesc arta in cartierul meu", ce are loc luni, 2 octombrie, in intervalul orar 17-19, in Parcul Cornet.Evenimentul, organizat de Asociatia pentru Promovarea Traditiilor din Timisoara, cu finantare din partea Primariei Lugoj, include ateliere de pictura, muzica populara si dans popular. De indrumarea artistica a copiilor se vor ocupa profesori si formatori cu experienta, iar ... citeste toata stirea