Atentie, canicula! Doua puncte de prim ajutor deschise in Lugoj

Temperaturile caniculare din ultimele zile au determinat activarea punctelor de prim ajutor in judet.Incepand de joi, 20 iunie2024, devin operationale punctele de acordare a primului-ajutor la nivelul judetului Timis, patru fiind amplasate in Timisoara si doua in Lugoj.Cele sase puncte de acordare a primului-ajutor sunt asigurate de personal din cadrul scolilor postliceale de specialitate, iar aceste puncte de prim-ajutor nu se substituie controlului medical de specialitate si consultatiilor ... citește toată știrea