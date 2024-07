Atentie la temperaturile ridicate! Zeci de lugojeni afectati de caldura excesiva au ajuns la spital

Directia de Sanatate Publica Timis a deschis doua puncte de prim-ajutor, in Lugoj, amenajate in Piata Iosif Constantin Dragan nr. 10 si la Piata Agroalimentara, pe Splaiul Morilor nr.1. pentru a veni in ajutorul cetatenilor afectati de vremea caniculara din aceasta vara.Astfel, la punctul de prim-ajutor amplasat in Centrul Civic, Piata J.C. Dragan nr.10, primul pacient a sosit in 20 iunie, iar pana la 1 iulie 25 de pacienti au apelat la ajutorul cadrelor medicale aflate acolo.Pacientii sunt ... citește toată știrea