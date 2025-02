Atentie, se deratizeaza!

Primaria Municipiului Timisoara anunta o noua actiune de deratizare in vederea combaterii rozatoarelor, in perioada 10.02.2025 - 24.02.2025, in intervalul orar 9:00 - 17:00. In cazul in care vremea va fi nefavorabila, operatiunile vor fi reprogramate si comunicate la o data ulterioara.Produsul folosit in combaterea rozatoarelor, Colbrom Pasta (substanta activa Bromadiolone) este avizat de Comisia Nationala pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului Sanatatii si se regaseste in Registrul ... citește toată știrea