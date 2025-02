Atentie, se inchide A1!

Traficul va fi deviat pe autostrada A1 in cursul noptii de miercuri - joi (5-6 februarie) pentru montarea grinzilor in cadrul proiectului drumului de legatura dintre DN 69 Timisoara - Arad si autostrada A1, a anuntat DRDP Timisoara.Astfel, in intervalul orar 23:00 - 04:00 se va inchide circulatia intre nodurile rutiere Ortisoara si ... citește toată știrea