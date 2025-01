Atentie, se lucreaza! Vine prima toaleta inteligenta din Timisoara

Primaria Timisoara a anuntat: "Work in progress - amenajari pentru toaleta inteligenta din Parcul Civic. Urmeaza si Parcul Padurice". Deocamdata, se fac sapaturi serioase pe strada Carol Telbisz, in preajma Parcului Civic, noua toaleta necesitand amenajari laborioase.Reamintim ca municipalitatea se straduieste din 2023 sa achizitioneze doua toalete ultramoderne, care sa se ridice la standarde potrivite unui oras de talia Timisoarei, vizitat de numerosi turisti. In cele din urma, la finalul ... citește toată știrea