Atentie, soferi! Drumurile cu risc rutier, in atentia politistilor

Politistii actioneaza astazi cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile incalcari ale normelor de circulatie pe drumurile publice, in zonele cu risc rutier din judetul Timis.Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR foloseste dispozitive radar montate pe trepiede mobile, care detecteaza in timp real vehiculele ce depasesc limita legala de viteza.Unul dintre principalele avantaje ale acestui sistem este ca nu necesita oprirea soferilor in trafic. ... citește toată știrea