Primaria comunei Parta a facut, luni 30 octombrie, un nou anunt pentru cetatenii localitatii cu privire la stadiul lucrarilor, asupra lucrarilor la drumuri.Prinarul Daniel Dragan a explicat ca al doilea proiect finantat prin Programul National de Investitii ANGHEL SALIGNY, Reabilitare infrastructura rutiera in localitatea Parta, este in plina desfasurare.Investitia consta in reabilitarea a aproximativ 4 kilometri de drumuri, pe cele 4 sectoare proiectate, si realizarea de trotuare si ... citeste toata stirea