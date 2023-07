Intr-o prognoza emisa la inceputul lunii iulie 2023, specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie au anuntat ca in urmatoarele 4 saptamani valorile termice inregistrate in Romania vor fi peste cele normale si vor ajunge pana la 39 -40 de grade Celsius, in Timis.In aceasta situatie si cantitatile de precipitatii vor fi deficitare in jumatatea vestica a tarii. Prin urmare, in situatia in care si vara lui 2023 va fi una deosebit de secetoasa si caniculara, Aquatim S.A. lanseaza ... citeste toata stirea