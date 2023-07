Primaria Giroc atentioneaza ca, pana in 14.12.2023, in poligonul Chisoda se executa trageri ziua si noaptea, cu intreg armamentul de infanterie, armamentul de pe TAB, iar in sectorul de grenade se arunca grenade de mana de razboi.Accesul in zona poligonului este restrictionata militar, accesul fiind interzis, atat pentru oameni cat si pentru animale, turme de oi, cirezi de ... citeste toata stirea