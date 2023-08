Pe langa abandonarea deseurilor in rampe clandestine pe strazile din Timisoara sau in parcuri, de catre unii cetateni certati cu legile si cu traditionala randuiala banateana, a mai aparut un fenomen sfidator!Este vorba de formarea tot de rampe oribile clandestine cu gunoaie de toate felurilor, langa clopotele destinate colectarii sticlelor si borcanelor!Aceasta este o practica a unor indivizi care ori se fac ca nu inteleg scopul acestor recipiente din plastic vopsite in verde, destinate ... citeste toata stirea