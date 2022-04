Atentionarile Cod galben de ninsori si vant puternic. De luni, vremea va fi deosebit de rece in toata tara

Meteorologii au actualizat atentionarile Cod galben de ninsori, in zonele de munte, si vant puternic, in estul, sud-estul si sud-vestul tarii, precum si in zona inalta a Carpatilor Meridionali si de Curbura. Totodata, de luni pana marti dimineata, vremea va fi deosebit de rece in toata tara si se va semnala bruma. In Bucuresti, incepand de duminica, vremea va fi inchisa si se va raci accentuat.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat atentionarea Cod galben de ninsori ... citeste toata stirea