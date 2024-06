,,Atipic Beauty Timisoara 2024" by Magda Coman, la Iulius Town: 12 modele extraordinare de viata vor defila alaturi de personalitati timisorene

O pledoarie despre oameni cu motivatii puternice, curaj, ambitie, solidaritate si constientizare are loc in Iulius Town, in aceasta saptamana. "Atipic Beauty Timisoara 2024" by Magda Coman reuneste 12 modele extraordinare de viata, in cea de-a 43-a editie a evenimentului.Joi, 27 iunie, in atriumul Iulius Town, incepand cu ora 19:00, va avea loc ,,Atipic Beauty Timisoara 2024" by Magda Coman, un eveniment emotionant care transmite un mesaj puternic: Frumusetea e in noi, nu in aparente!12 ... citește toată știrea