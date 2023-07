Ca in povesti! Asa poate fi descrisa pe scurt atmosfera creata astazi intr-o comuna din judetul Timis, unde lumea s-a adunat la un eveniment care sarbatoreste frumusetea naturii si diversitatea culturala a campiilor Banatului, celebrand oamenii, traditiile si viata de zi cu zi a acestora."Amfiteatrul de baloti", asa cum in mod fericit au denumit organizatorii locatia, s-a dovedit un punct de atractie foarte apreciat de participantii la un eveniment care a scos in evidenta potentialul judetului ... citeste toata stirea