Activitatea institutiilor de ordine publica a fost analizata in plenul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica (ATOP) Timis, in conformitate cu prioritatile de actiune stabilite la nivel national. In urma analizei, ATOP Timis a formulat o serie de propuneri de imbunatatire a activitatii institutiilor in domeniile lor prioritare.S-a transmis sa se puna accentul pe oferirea de informatii prin intermediul noilor mijloace de comunicare, mult mai eficiente decat cele de pe suporturile clasice. De ... citeste toata stirea