ATOP Timis a discutat, in prima sedinta din 2022, despre pregatirile de iarna pe drumurile din judet

In prima sedinta ordinara din 2022 a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica (ATOP) Timis, desfasurata in ultima zi a lunii ianuarie, s-a ridicat problema pregatirilor de iarna efectuate de IPJ Timis, DRDP Timisoara si DDPJ Timis. Pe scurt, s-au prezentat planurile de actiune si modul in care normele acestea au fost respectate.Pentru inceput s-a prezentat activitatea politistilor rutieri. Acestia au trebuit, in primul rand, sa aiba intalniri cu administratorii de drumuri pentru stabilirea ... citeste toata stirea