Atoputernicul turnator

Cu exceptia mea, din cate stiu, singuri jurnalisti care s-au pronuntat pana in prezent in legatura cu nelegiuirea savarsita in data de 10 ale acestei luni in Guvernul Romaniei au fost jurnalistii de investigatie Adina Anghelescu, in "Gandul", si Iosefina Pascal, la Gold FM. Si au iesit la iveala mult mai multe capcane decat cele pe care le-am semnalat ieri. Capcane in care urmeaza sa cada, rand pe rand, cetateni si institutii ale statului.Primul fapt extrem de grav este ca avem o noua dovada ... citeste toata stirea