Au adus scoala mai aproape de copiii de la sate. FACEM in Timis

Rezultatele primei editii a programului "FACEM - o comunitate pentru educatie" sunt peste asteptari: aproape 500 de copii implicati in activitati, 150 de parinti si aproape 50 de cadre didactice. La toti se adauga si 5 psihologi care au lucrat indeaproape in cele 5 localitati din program.Ce au reusit toti acestia, timp de un an? Sa organizeze aproape 500 de ateliere practice si activitati non-formale ca sa ii ajute pe copii sa fie mai aproape de invatatura, sa recupereze acolo unde aveau ... citește toată știrea