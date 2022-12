Au aparut betele de Mos Nicolae in Timisoara. De unde pot fi cumparate

In fiecare an, pe 6 decembrie, crestinii sarbatoresc Ziua Sfantului Nicolae. Acesta a fost un episcop, nascut in jurul anului 280 d.Hr., in apropiere Myra (un oras grec antic, situat pe actualul teritoriu al Turciei). Se spune ca si-a dat toata averea si a calatorit prin tara, ajutand saracii si bolnavii, devenind foarte admirat pentru evlavia si bunatatea sa. El este patronul oamenilor nedreptatiti, saracilor, orfanilor, marinarilor, prizonierilor etc.In Timisoara, gasiti bete de Mos Nicolae ... citeste toata stirea