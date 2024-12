Au aparut brazii in piata! Preturile sunt pentru buzunarele tuturor

Craciunul se apropie cu pasi repezi, iar lugojenii au inceput deja sa inspecteze piata si magazinele care vand brazi.Au aparut si in municipiu, langa fosta autogara miercuri, 4 decembrie. In ajun de Mos Nicolae, erau expusi peste 50 de conifere.Pretul lor era cuprins intre 100 si 400 de lei, in functie de dimensiune.Tarifele ar putea sa mai scada peste cateva zile, cand vor sosi si comerciantii din Muntii Apuseni.Brazi frumosi, adusi tocmai din Danemarca, se gasesc si pe strada ... citește toată știrea