Au crescut salariile. Cine sunt norocosii

Cresterile preturilor incep sa fie dublate si de mariri saalriaale, dar nu in toate sectoarele. Doar anumite categorii de angajati se bucura de castiguri mai mari, in timp ce in alte locuri veniturile chiar s-au diminuat.Astfel, potrivit Institutului National de Statistica, in luna decembrie 2023 castigul salarial mediu brut a fost 8.301 lei, cu 535 lei (+6,9%) mai mare decat in luna noiembrie 2023.Castigul salarial mediu net a fost 5.079 lei, in crestere cu 314 lei (+6,6%) fata de luna ... citește toată știrea